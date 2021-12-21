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الثلاثاء، 21-12-2021 11:23 ص

"مزارعي الدواجن" يحذر من هيكلة التعرفة الجمركية على الدجاج المستورد

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الوكيل الإخباري - حذر الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن من العمل على هيكلة التعرفة الجمركية على الدواجن المستوردة.اضافة اعلان


وأكد عضو مجلس ادارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان ابو دقر ان هيكلة التعرفة الجمركية يعبر عن التخلي عن حماية مزارعي الدواجن ودورهم الاستراتيجي في تحقيق الامن الغذائي والاجتماعي وخلق فرص استثمارية في المحافظات البعيدة عن العاصمة.

ولفت الى انه وفي حال قامت الحكومة بهيكلة التعرفة الجمركية فان الكثير من مربي الدواجن من مزارعين وشركات ستخرج من السوق.

واشار أبو دقر الى ان البنية التحتية لسلاسل الانتاج من صناعة اعلاف ومفرخات ومزارع دواجن بفئاتها المختلفة ومسالخ الدواجن ومراكز التدريج بحجم استثمار مليار ونصف المليار دينار يمكنها انتاج ١٢٥٪ من الاستهلاك المحلي للحوم الدواجن وبيض المائدة.

وبين ان السياسات الاغراقية للدول المصدرة للدواجن حالت دون تحقيق الهدف الرئيس من زيادة الانتاج وتشغيل المزيد من الاردنيين ورفع قيمة الصادرات وتحقيق وفر في عجز الميزان التجاري.

وطالب الاتحاد بضرورة دعم القطاع وازالة ضريبة المبيعات والتي فرضت على مدخلات الانتاج عام ٢٠١٨ وثبطت من تنافسية وحجم القطاع.

واشار ابو دقر الى أن تغليب مصلحة المستورد على مصلحة المستثمر المحلي امر سيكون له اثار سلبية كبيرة حيث ان قطاع الدواجن المحلي يستوعب ما يزيد عن ٩ آلاف موظف ويوفر ٢ مليار دينار كاستثمار محلي حيث ان اعادة هيكلة التعرفة الجمركية ستنعكس على الاكتفاء الذاتي من الدواجن ويؤثر على المخزون الغذائي الاستراتيجي وعلى تطوير الصناعات الوطنية.

ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2,689 مزرعة، موزعة على المحافظات وتوزعت المزارع ما بين مزارع الدجاج اللاحم التي بلغ عددها 2,297 مزرعة بنسبة بلغت85.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن، ومزارع الدجاج البياض التي شكلت ما نسبته 10.4% من العدد الكلي لمزارع الدواجن بعدد بلغ 278 مزرعة. أما مزارع دجاج الأمهات، فقد بلغ عددها 114 مزرعة أو ما نسبته4.2% من العدد الكلي لمزارع الدواجن.(الرأي)

 




 

 


 

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