مستجدات حول إعطاء إبرة منع حمل لطفل بدلا من مضاد حيوي

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت مديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمل أبو الرب، إن كوادر المؤسسة التفتيشية كشفت على الصيدلية التي صرفت حقنة مخصصة لمنع الحمل بدلا من مضاد حيوي لطفل في محافظة مادبا.



وقالت في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الصيدلية مستوفية لجميع الاشتراطات المتعلقة بمزاولة خدمة الصيدلة، وان مساعد الصيدلي هو من أعطى الحقنة الخاطئة لذوي الطفل.



وبينت انه سيتم رفع الضبط إلى نقابة الصيادلة، لاتخاذ الإجراء المناسب بحق الصيدلاني المسؤول بعد اجتماع اللجنة المعنية، التي تشترك فيها المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



الى ذلك تعرض طفل (4 سنوات وخمس شهور) في محافظة مأدبا إلى خطأ طبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، عندما تلقى إبرة (منع حمل) بدلا من إبرة (مضاد حيوي).



وقال ذوي الطفل لـ"الوكيل الإخباري"، إن الطفل كان يعاني من ارتفاع الحرارة وتم إسعافه إلى مستشفى النديم الحكومي قبل أن يكتب الطبيب وصفة طبية تتضمن إبرة (مضاد حيوي) لصرفها من خارج المستشفى.



ولأن الوقت كان متأخرا حيث كانت الساعة تشير إلى الخامسة فجرا، زار ذويه صيدلية قريبة قبل أن يصرف الشخص هناك إبرة (منع حمل) بشكل خاطئ، حيث تلقاها بأحد المراكز، لينقل الطفل على إثرها مرة أخرى إلى مستشفى النديم ليبقى تحت المراقبة بسبب عدم انخفاض درجة حرارته ولاكتشاف أن الإبرة التي أعطيت له ليست المطلوبة.



وأضافوا أنهم تقدموا بشكوى لشرطة محافظة مأدبا بحق الشخص الذي كان داخل الصيدلية .

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