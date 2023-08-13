مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، أن 2700 وظيفة جديدة مدرجة على جدول تشكيلات 2023، وكما سيتم ابتعاث 2000 معلم ومعلمة للجامعات لدراسة دبلوم تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة.



وقالت القبيلات في تصريحات صحفية ، الأحد ، إنه تم تعيين 766 معلما ومعلمة من حملة شهادة الدبلوم وعقد شراء خدمات لـ 54 معلما للتدريس في العقبة، بالتزامن مع استحداث 3 مدارس جديدة.



وكشفت عن صدور قرار بتصنيع 20 ألف مقعد جديد للطلاب، مضيفة إلى أن دوام طلبة المدارس لاستلام الكتب المدرسة سيكون خلال يومي 16-17/8/2023 .



والجدير بالذكر أن جميع معلمي المملكة بدأ دوامهم الرسمي صباح اليوم ، كما أنه سيبدأ دوام الطلبة للتدريس الفعلي يوم الأحد القادم بتاريخ 20/8/2023.

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