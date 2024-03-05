الثلاثاء 05-03-2024
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الثلاثاء، 05-03-2024 10:45 ص

مستشفى الجامعة يحدد مواعيد الدوام في رمضان

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الوكيل الإخباري - حدد مستشفى الجامعة الأردنية الدوام الرسمي للموظفين، خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.

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وأعلن المستشفى، في بيان اليوم الثلاثاء، ان مواعيد العيادات الخارجية، خلال الشهر الفضيل، ستكون على النحو التالي: العيادات الصباحية: من الساعة 9 صباحاً وحتى 11:30 ظهراً، والعيادات المسائيّة: من الساعة 11:30 ظهراً وحتى 2 عصرًا، علماً أن دائرة الطوارئ والحوادث تستقبل المرضى على مدار الساعة.


وأضاف المستشفى أن أوقات زيارة المرضى ستكون على فترتين، الأولى: من الساعة 2 عصرًا وحتى الساعة 6 مساءً، والثانية: من الساعة 8 مساءً وحتى 10 ليلاً، داعيا الزوار إلى ضرورة التقيد بالمواعيد المذكورة، واشتراطات السلامة العامة، مع تأكيد عدم إحضار الأطفال والمأكولات، والمحافظة على حُرمة الشهر الفضيل.

 




 

 


 

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