وزير الأوقاف يتوقع تصعيد الاحتلال للأوضاع في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - توقع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة تصعيد الاحتلال الإسرائيلي للأوضاع في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. اضافة اعلان





وقال الخلايلة ردا على سؤال للوكيل الإخباري، خلال مؤتمر صحفي، إن الاحتلال كان خلال شهر رمضان في السنوات الماضية يصعد الأوضاع في المسجد الأقصى.



وأضاف أن السياسة الأردنية تعمل على تهدئة الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك والعمل على فتحه أمام المصلين وعدم تقييد الوصول إليه بجهود حثيثة من جلالة الملك ووزارة الخارجية.



وأشار الخلايلة إلى أن الاحتلال عمد منذ بدء العدوان على غزة على تقييد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والتضييق على المصلين هناك، وما زالت أعداد المصلين قليلة بالمقارنة مع الأعداد قبل الحرب حيث كانت تتجاوز 50 ألف مصلٍّ يوم الجمعة.