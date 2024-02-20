الغذاء والدواء: لا يوجد تاجر يستورد مواد غذائية تالفة وتلفها يعود إلى سوء التخزين

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أن المواد الغذائية التي يتم اتلافها تكون غير صالحة للاستهلاك البشري أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس

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وقال مهيدات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد هناك تاجر أردني يستورد مواد غذائية تالفة أو ذات قيمة متدنية، وهو ما يدفع المؤسسة إلى عدم نشر أسماء التجار المخالفين، لافتا إلى أن تلف المواد الغذائية يكون بسبب سوء التخزين لا أكثر.

وأضاف أن عدد المخالفات التي رصدتها المؤسسة انخفضت إلى 1% وهذا يعود للدور الذي يقوم به كل من المؤسسة والمواطن.