مستشفى المؤسس يرد على اتهامات وفاة فتاة بعد خلع ضرس العقل

الوكيل الاخباري – تيماء عبيدات



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أكد مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي محمد الغزو، اليوم الخميس أن بعد اجراء الفحوصات الروتينية الخاصة بعملية خلع ضرس، ثبتت إصابة رهف الضامن بفيروس كورونا ، ما ادى الى حدوث مضاعفات اودت بحياتها.وكان موقع الوكيل الاخباري نشر يوم امس ، اتهام ذوو مريضة بتسبب مستشفى الملك المؤسس بوفاة شقيقتهم بسبب خطأ طبي اثناء اجراءها لعملية خلع ضرس العقل بالمستشفى وفقاً لشقيقة الفتاة المتوفية .وقال الغزو بتصريح خاص لـ "الوكيل الإخباري" إن عملية خلع الضرس للمريضة أجريت في المستشفى قبل 8 أشهر، وبعد العملية بثلاثة أشهر عانت المريضة من خلل في الفك الامر الذي احتاج لاخضاعها لعملية جراحية ، مشيراً الى ان الفشل بتخدير الفتاة بسبب صعوبة عملية التخدير وفقاً لحالتها الطبية .وكانت عبير الضامن شقيقة الفتاة المتوفية رهف ، قالت ان وفاة اختها بسبب خطأ طبي اثناء اجراء عملية خلع ضرس العقل بالمستشفى .وأضافت أن المستشفى، استقبل رهف، بهدف إجراء عملية خلع ضرس العقل، ونتيجة خطأ طبي ادى إلى كسر في الفك ما دفع الطبيب لإجراء عملية تجبير للفك وانتهت بفشل عملية التخدير ووفاتها.