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الجمعة، 22-07-2022 04:49 م

مستشفى المقاصد الخيرية يقيم يوما طبيا مجانيا في الجفر

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الوكيل الاخباري - أقام مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة، بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ولجنة زكاة وصدقات حي نزال يوم أمس الخميس، يوما طبيا مجانيا في قضاء الجفر بمحافظة معان، بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة.

وقال الخلايلة، إن الأيام الطبية المجانية التي ينظمها مستشفى المقاصد الخيرية ضمن الفعاليات التي ترافق ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية التي تقيمها الوزارة والصندوق، أثبتت جدواها وأهميتها في خدمة ورعاية المجتمع المحلي بمناطق جيوب الفقر.

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