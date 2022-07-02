الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 05:55 م

إيقاف عمل وحدة غسيل الكلى في مستشفى اليرموك بسبب تلوث في خزانات مياه

w


الوكيل الاخباري - كشف مدير مستشفى اليرموك أحمد العكور، السبت، وجود تلوث في خزانات المياه لوحدة غسيل الكلى خلال إجراء فحص رورتيني جرى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه "جرى إيقاف عمل الوحدة حفاظا على سلامة المرضى".

وقال العكور لـ "المملكة"، إن عمل الوحدة متوقف منذ الأحد الماضي، وجرى نقل جميع المرضى إلى مستشفيات مجاورة لغايات استمرار تلقيهم العلاج".

وبين أنه "لغايات التأكد من صحة النتيجة وبحسب البروتوكول المعمول، جرى إجراء فحوصات على أيام متتالية، وكانت النتائج تظهر "خلو العينات من التلوث"، ما يشير إلى أن تكون العينة الأولى "إيجابية كاذبة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222791123180238353

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

1656787854165

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

620222920038343993276

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

image (3)

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

6202215172919363774226

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

أخبار متعلقة
الدفاع المدني 4

الامن العام : اصابة اثر حريق بالقرب من مستشفى البشير

620222815133985707482

الامن العام : ضبط كافة المشاركين بمشاجرة الخالدية

6202225151852954204696

اعتداء على طبيب بمستشفى الأميرة بديعة في إربد

620222017227544862349

محاضرة حول مفاهيم علاج ضغط الدماغ بمستشفى الملك المؤسس

620221219814704986821

إربد: ندوة ثقافية بعنوان الأردن تاريخ وحضارة

287330607_2308693602603465_627794699275353660_n