إيقاف عمل وحدة غسيل الكلى في مستشفى اليرموك بسبب تلوث في خزانات مياه

الوكيل الاخباري - كشف مدير مستشفى اليرموك أحمد العكور، السبت، وجود تلوث في خزانات المياه لوحدة غسيل الكلى خلال إجراء فحص رورتيني جرى الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه "جرى إيقاف عمل الوحدة حفاظا على سلامة المرضى".



وقال العكور لـ "المملكة"، إن عمل الوحدة متوقف منذ الأحد الماضي، وجرى نقل جميع المرضى إلى مستشفيات مجاورة لغايات استمرار تلقيهم العلاج".



وبين أنه "لغايات التأكد من صحة النتيجة وبحسب البروتوكول المعمول، جرى إجراء فحوصات على أيام متتالية، وكانت النتائج تظهر "خلو العينات من التلوث"، ما يشير إلى أن تكون العينة الأولى "إيجابية كاذبة".

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