الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس

وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة النمسا

اللواء الركن الحنيطي يوجه رسالة

مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن

بيع وشراء أكثر من 24 ألف شقة و80 ألف قطعة أرض في الأردن منذ بداية العام

اعلان صادر عن جامعة اليرموك

الضمان: صرف رواتب متقاعدي الضمان الأحد القادم

حقيقة تقديم 250 دينار للمواطنين بمناسبة العام الدراسي

محكمة أمن الدولة تؤجل النظر بقضية النائب العدوان إلى الثلاثاء المقبل

الأربعاء، 20-09-2023 02:05 م

مستشفى الملك المؤسس يوفر الخدمات الصحية والعلاجية لمليوني مواطن

8


الوكيل الاخباري - يوفر مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الخدمات الصحية والعلاجية لحوالي مليوني مواطن في محافظات اربد وجرش وعجلون والمفرق بجودة عالية ونوعية متميزة.

وقال مدير عام المستشفى الدكتور خلدون البشايرة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المستشفى يعمل بكامل طاقته على مدى 24 ساعة من خلال الطواقم الطبية والتمريضية المدربة في مراكز عالمية، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المساندة.

وأضاف أن المستشفى يقدم العلاجات لمرضى السرطان بشكل كامل بدءا من التشخيص والجراحة وحتى العلاج الكيماوي والعلاج بالأشعة، ويزود بالأدوية بشكل مستمر من مستودعات وزارة الصحة أو من خلال الشراء المباشر من الموردين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

مذكرة لإنشاء آلية للمشاورات السياسية بين الأردن وهندوراس

مدرسة

وزارة التربية تكشف عن خطة بشأن المدارس

WhatsApp Image 2023-09-20 at 14.25.56

مهيدات يفتتح ورشة تدريبية حول برامج تقييم التكنولوجيا الصحية

4

الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة النمسا

637640411784565522

الزراعة: اتفاقيات لإنشاء 12 مصنعاً بقيمة 50 مليون دينار

820236162014149762603

اللواء الركن الحنيطي يوجه رسالة

أخبار متعلقة
imgid550570-scaled

وفاة شخص بعيار ناري في الكرك

s6qH7AuNcQLbpO4XOI4OAeoMzuGq30Ou9757LbuH

الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

2023_08_23_09_27_49

ضبط حافلة نقل طلاب منتهية الترخيص منذ 5 سنوات

1694176717691

جولة ميدانية لتفقد مشروع مسار رحاب السياحي في المفرق

1_2-16

إغلاق جزء من طريق المفرق - الزرقاء بعد سقوط أكياس اسمنت من مركبة شحن

1111

التربية تتسلم مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في المفرق