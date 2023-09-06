إغلاق جزء من طريق المفرق - الزرقاء بعد سقوط أكياس اسمنت من مركبة شحن

الوكيل الإخباري - قال النقيب محمد ملكاوي، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع سقوط حمولة ( أكياس أسمنت ) من مركبة شحن، على طريق المفرق - الزرقاء، ما أدى لإغلاق جزء من الطريق لبعض الوقت.



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وبيّن ملكاوي، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أن عدم تثبيت الحمولة بشكل صحيح أدى لسقوط بعض الأكياس على الشارع العام، مضيفاً أن مجموعات الدوريات تواجدت بالمكان، وتم رفع العوائق عن الطريق.



وأضاف، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة، على مثلث كفرخل باتجاه إربد، ونتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة، تم نقلها لمستشفى جرش الحكومي.



وحذّر ملكاوي السائقين من ارتكاب المخالفات الخطرة، وضرورة قيادة المركبة بكل التزام، والابتعاد عن الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم تجاوز السرعات المُقرر على الطرق الخارجية.