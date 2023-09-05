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الثلاثاء، 05-09-2023 01:55 م

التربية تتسلم مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في المفرق

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الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة التربية والتعليم، مدرسة الحميدية الأساسية المختلطة في محافظة المفرق، بعد ترميمها نقابة المهندسين الأردنيين ضمن حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، بالتعاون مع حملة خلونا نفرحهم.

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وأعرب عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس لجنة صندوق المسؤولية الاجتماعية، المهندس معتز الشوارب، عن اعتزازه بثقة أبناء الوطن وجميع الداعمين للحملة ما أدخل الفرحة على وجوه أبناء الأسر العفيفة، مشيرا إلى أن حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، مستمرة بعملها على قدم وساق لترميم أكبر قدر ممكن من المنازل.


وأكدت مديرة التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية الدكتورة فصل العيسى، أهمية هذه المبادرات التي تعود بالأثر الطيب على المجتمع، وتعزز مفهوم التعاون والتشاركية بين جميع المؤسسات التي تخدم أبناء المجتمع المحلي.


وقالت مديرة جمعية حملة خلينا نفرحهم الإعلامية إيمان العكور، إن الجمعية بالتعاون مع نقابة المهندسين، أجرت صيانة شاملة لمرافق المدرسة لتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.


 




 

 


 

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