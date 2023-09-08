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الجمعة، 08-09-2023 04:24 م

جولة ميدانية لتفقد مشروع مسار رحاب السياحي في المفرق

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الوكيل الإخباري - تفقد فريق من وزارة السياحة والآثار، أمس الخميس، مشروع مسار رحاب السياحي، واطلع على سير العمل في المسار والبيوت التراثية التي تم ترميمها.

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وضم الفريق مدير مديرية الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية الدكتور محمد الجبور، ومدير وحدة التراث العمراني جمعة الخطيب، والمهندسة آية هداية، ومدير مديرية آثار المفرق عماد عبيدات، وبحضور مدير قضاء رحاب محمد السرحان، وممثلين عن منظمتي (AVSI) و (ARCS).


وقال مدير مديرية سياحة المفرق محمد الديك، إن زيارة الفريق جاءت للاطلاع على آخر تطورات مشروع المسار السياحي التي تنفذه منظمة (AVSI) بأشراف وزارة السياحة والآثار، ووضع خطة لتطوير المنتج في رحاب من خلال تأهيل وتصميم رحلة للزائرين ضمن المسار يربط المعالم الأثري والبيوت التراثية، إضافة إلى تحويل بعض البيوت التراثية إلى محطات للزوار يتم تقديم الخدمات اللازمة لهم خلال المسار.


وبين الديك، أنه وفي أعقاب الجولة الميدانية قام الفريق بعقد اجتماع بمبنى بلدية رحاب لمناقشة كيفية تأهيل البيوت التراثية وتوظيفها سياحياً لغايات تنمية وتمكين المجتمع المحلي في منطقة رحاب، إلى جانب مناقشة قانون التراث العمراني وكيفية الحفاظ على البيوت التراثية ودور وزارة السياحة في استقطاب المنظمات الأجنبية المانحة من أجل تطوير المواقع السياحية في المملكة.

 




 

 


 

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