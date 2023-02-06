ضبط اعتداءات على خطوط مياه وردم بئر مخالفة في جرش

الوكيل الإخباري - ضبطت سلطة المياه، اليوم الاثنين، بئرا مخالفة في منطقة عين الديك في محافظة جرش.

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وقالت السلطة في بيان، إنها الحملة التي قامت بها بالتعاون مع شركة مياه اليرموك وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة وبإسناد من مديرية الأمن العام - مركز أمن سوف والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة أسفرت عن ضبط وردم بئرا مخالفة في منطقة عين الديك في جرش وضبط اعتداءات على مياه نبع عين التيس.

وأضافت أن الاعتداءات التي تم ضبطها تمثلت بسحب خطوط رئيسية عدد 2 لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها حيث تم إزالة الاعتداء ومصادرة المضخات وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتحويلها للقضاء.