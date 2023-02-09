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الخميس، 09-02-2023 03:19 م

انهيار جدار منزل في جرش دون وقوع اصابات

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الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر الفرق الميدانية في بلدية جرش اليوم الخميس، مع انهيار جدار منزل في منطقة الجبل الأخضر بسبب غزارة الأمطار دون وقوع اصابات بشرية .اضافة اعلان


وقال نائب رئيس البلدية عادل زطيمة إن البلدية أزالت الضرر وأغلقت الشارع المؤدي للمنطقة مؤقتا، مشيرا إلى أن البلدية تعاملت خلال اليومين الماضين مع انهيار 10 جدران استنادية بين المنازل والأحياء السكنية في عدد من المناطق.

وأضاف أن البلدية تعاملت مع جميع الحالات حسب الحالة، منها أغلاق الطرق مؤقتا إلى حين التصويب، والآخر المسير عليها بحذر شديد وبمسرب واحد، مشيرا إلى التعامل أيضا مع 120 ملاحظة بأعلى درجة من الاحترافية وبوقت قياسي بهدف تقديم الخدمات المثلى للمواطنين.

 




 

 


 

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