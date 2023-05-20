مستشفى رحمة ينظم يوما علميا عن مرض "الثلاسيميا"

الوكيل الاخباري - قال مدير مستشفى رحمة التعليمي الدكتور زيدون الشرمان إن المستشفى يستقبل يوميا حوالي 25 طفلا من المصابين بمرض "الثلاسيميا".



وأضاف خلال تنظيم اليوم العلمي الأول لأمراض الدم في المستشفى، أن عدد المصابين من الجنسية الأردنية بمرض الثلاسيميا في شمال الأردن بلغ 360 إصابة، و40 إصابة من اللاجئين السوريين، وتصل تكلفة علاج الإصابة الواحدة من هذا المرض، والتي تقدم بشكل مجاني، إلى حوالي 1000 دينار شهريا.



واكد أن الهدف من إقامة هذا اليوم الطبي، والذي استضاف نخبة من المتخصصين، هو الخروج بتوصيات وإضافات عملية وعلمية مفيدة لما توصل إليه الطب حديثا في هذا المجال.

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