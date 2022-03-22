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الثلاثاء، 22-03-2022 11:53 ص

مستقلة الانتخاب تدعو للتبليغ عن المخالفات خلال عملية الاقتراع

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الوكيل الاخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة إلى التبليغ عن أي مخالفة أو تجاوز خلال عملية الاقتراع خلال انتخابات المجالس البلدية واللامركزية ومجلس امانة عمان. اضافة اعلان


وقال الرواشدة لـ " الوكيل الإخباري" إن الهيئة تتعامل مع كل المخالفات التي تردها وفقاً للقانون، وتتخذ الإجراء القانوني بحق المخالفين وتحويلهم للجهات المختصة. 

ورصد "الوكيل الاخباري" مخالفات في أحدى المحافظات تتعلق بنشر صور ورق الاقتراع على مواقع التواصل الإجتماعي، ما يعد مخالفة صريحة وتأثير على سير العملية الإنتخابية. 

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