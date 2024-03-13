الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يتصدى لمسيّرة ويقصف موقعا إسرائيليا

نتنياهو يصر على عملية برية عسكرية في رفح

الاحتلال الإسرائيلي يرصد تسلل غواصين قرب قاعدة زيكيم العسكرية

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

جمعية الفنادق: انخفاض إشغال المنشآت مقارنة برمضان الماضي

بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

قصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

السيسي يحذر من اجتياح رفح

المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

الأربعاء، 13-03-2024 08:30 م

جمعية الفنادق: انخفاض إشغال المنشآت مقارنة برمضان الماضي

111-12


الوكيل الإخباري - قالت جمعية الفنادق الأردنية، إن نسب الإشغال مع بداية شهر رمضان المبارك تراجعت بشكل واضح مقارنة مع العام الماضي.

اضافة اعلان


وبينت الجمعية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المنشآت الفندقية عادة ما تبدأ شهر رمضان المبارك بطلب مرتفع نظرًا لإقبال الزوار المحليين والسياح الذين يقصدون المملكة لاسيما مع الاجواء الربيعية التي تشهدها المملكة في هذه الفترة من السنة، وعروض الإفطار.

وأوضح البيان، أنّ الأرقام تكشف تراجع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية مما يؤدي الى وضع غير مستقر وتراجع في السياحة وانخفاض أعداد الزوار وقد ينعكس سلبًا على نسب الإشغال في الفنادق والمنشآت.

وشهد العام الماضي في ذات الفترة من شهر رمضان، ارتفاعًا ملحوظًا على طلب إشغال المنشآت الفندقية، في حين، تشهد فنادق العاصمة عمان هذا العام انخفاضًا بنسبة 28%.


وبلغت نسبة إشغال فنادق العاصمة في شهر رمضان من العام الماضي، 51% في حين لم تتجاوز هذا العام 23%.


وفي التفاصيل فقد شهدت فنادق منطقة البحر الميت انخفاضًا ملموسا بنسبة 45% مقارنة مع نسب اشغال العام الماضي حيث وصلت حينها إلى 70% مقارنة بالنسب المتوقعة لهذا العام التي قد لا تتجاوز 25%.

أما فنادق البترا فقد انخفضت فيها نسبة إشغال المنشآت الفندقية 67%، حيث كانت في العام 80% واليوم 13% فقط، بحسب البيان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
467222

إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

بلدية إربد الكبرى تلغي مظاهر زينة شهر رمضان تضامًا مع قطاع غزة

image

الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

c20a0166

المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

LWzjpoJ04ClHav1zWFCU6yP5RBqpvx9KmC7Bn0jk

وزير الزراعة: الأردن يهدر ثلث غذائه

fec855acfc9c208d5a2e6564c5943c3e

إتلاف 497 كيلوغراما من المواد الغذائية بالزرقاء

أخبار متعلقة
06022024_105937

11 إصابة بحادث سير صباح اليوم على شارع الـ 100 ما بعد جسر الماضونة

428486804_708251071478071_7710099345353233106_n

السير تكشف سبب الازدحام المروري بين الدوار الرابع والخامس في عمّان

main_image65c1f32d63bd8

هام من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للشركات والافراد بشأن نظام الفوترة الوطني

471980_1_1665824369

تجارة عمان: مستوردات الأردن من الألبسة والاحذية لم تتأثر بأزمة الشحن في البحر الأحمر

1708849758163

مذكرة تفاهم بين غرفتي تجارة الأردن وتجارة وصناعة عمان

2

%32 حجوزات فنادق عمان و18% في البحر الميت خلال شباط