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الإثنين، 01-01-2024 06:23 م

مسيرة للمحامين من قصر العدل إلى مجمع النقابات دعما لغزة الاربعاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة المحامين الاردنيين، عن تنفيذ مسيرة في الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل، من قصر العدل باتجاه مجمع النقابات المهنية.

ودعت النقابة منتسبيها للمشاركة في المسيرة بارتداء روب المحاماة، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية في مجمع النقابات بنهاية المسيرة.

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وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن المسيرة تأتي بالتزامن مع مسيرات مماثلة تنفذها نقابات المحامين العربية ومحامي الوطن العربي بالتوافق مع اتحاد المحامين العرب وذلك دعماً للحق الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الهمجي وجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني البطل.


 




 

 


 

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