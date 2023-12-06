الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 04:08 م

حملة في معان لدعم نساء غزة

62d6de10-911a-11ee-9cbe-51cb1dfbb93e


الوكيل الإخباري - أطلقت جمعية نساء التغيير الخيرية، اليوم الأربعاء في معان، حملة تضامنية لدعم النساء في قطاع غزة لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي، وتعزيز صمودهن من خلال الوسائل المتاحة.

اضافة اعلان


وقالت رئيسة الجمعية سحر النعيمات، إن الحملة تأتي في سياق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، مبينة أن هذه المناسبة مهمة لتسليط الضوء على معاناة المرأة الفلسطينية في ظل أعمال وحشية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وتهجير؛ ضاعفت بشكل كبير من معاناة نساء غزة، ما يتطلب حشد الدعم لتعزيز صمودهن وتوجيه الرسائل إلى جميع القوى المؤثرة لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة.


وأشارت إلى الجهد المضاعف الذي يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية والمساعدة للمدنيين من أبناء غزة، مؤكدة أن موقف جلالته متقدم على جميع المواقف لإيمانه الثابت بمركزية القضية الفلسطينية.


بدورها، قالت النائب عائشة الحسنات، إن النساء والأطفال أكثر من استهدفتهم آلة حرب الاحتلال في غزة، مشيرة إلى أن نساء غزة قدمن نموذجا فريدا في التضحية والصمود والثبات، فهن المرابطات الصابرات اللاتي احتسبن أبناءهن شهداء عند الله دفاعا عن الأرض والكرامة.


وأكدت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني لانا كريشان، أهمية جهود جلالة الملك في سبيل إنهاء العدوان على غزة، وحماية المدنيين، ورفض جميع أعمال القتل والتهجير.


وأوضحت أن انسجام الموقف الرسمي والشعبي الأردني لدعم صمود الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية هو امتداد للثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية.
من جهتها، أكدت الدكتورة بجامعة الحسين عايدة أبو تايه، أهمية إقامة تحالفات قانونية نسوية موجهة للمنظمات الدولية الحقوقية لعرض الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة الفلسطينية.


وبدورها، أوضحت الدكتورة صلفا أبو تايه أن العنف القائم بحق نساء غزة بسبب ظروف العدوان؛ عنف مضاعف ومركب؛ وهو يشمل الجانب الاقتصادي والصحي والإنجابي والغذائي والنفسي والجسدي.


وقالت إن المرأة في غزة تعلمنا دروس التضحية والصبر والفداء من أجل الوطن والحقوق الشرعية، كما أنها قدمت لنا نموذجا متقدما للمرأة العربية التي تواجه تحديات الموت والتهجير والعدوان بكل صبر وثبات وإيمان.


وأجمعت الناشطات في الحركة النسائية بمعان، أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة والجيش العربي والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن؛ خصوصا في ظل التحديات والتداعيات المحتملة لنتائج هذه الحرب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1701866867564

هيئة إدارية جديدة لجمعية مصدري ومنتجي الأثاث الأردنية

1701867107758

وزارة النقل تبحث علاقات التعاون مع البنك الأوروبي

638374743142339876-1536x1024

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

408006429_744601071045506_7059197228470318116_n

وزيرة الاستثمار تبحث والسفيرة الإيرلندية التعاون المشترك

1tbhfmn5fi0-w960

الأردن يستورد 175 ألف تابلت بقيمة 16 مليون دينار حتى أيلول الماضي

1701857812103

انضمام الأردن لمنظمتي المهارات ومهارات آسيا العالميتين

أخبار متعلقة
img-Jerusalem_from_mt_olives1-750x490

عين على القدس يرصد عقاب الاحتلال الجماعي ضد المقدسيين

1700681421940

منتدون: الإعلام الأردني أدى دورا متقدما ومتسقا مع موقف الدولة نصرة لغزة

1700146775669

الوطني لحقوق الإنسان: الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني بغزة جريمة وتمادٍ لا يمكن تبريره

10202324132931914934745

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين في غزة لإجلائهم بأسرع وقت ممكن

6549314e730a6

الملك لحلف الناتو: ندفع اليوم ثمن غياب حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

image - 2023-11-06T173121.951

الملكة: "أطباء بلا حدود" تكافح في غزة رغم الظروف المستحيلة