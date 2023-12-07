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الخارجية تصدر بياناً بشأن إجلاء أردنيين

الخميس، 07-12-2023 05:56 م

الخارجية تصدر بياناً بشأن إجلاء أردنيين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول ٣٧ مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأنه ومن خلال السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل ٣٧ مواطناً أردنياً من اصل ٦٢ مواطناً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع. وقال القضاة بأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان. 

وأضاف بأن ٢٥ شخصاً آخرين من الذين تم إجلاؤهم وصلوا القاهرة.

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