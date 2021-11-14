مشروع إعادة استخدام النفايات يعقد أولى اجتماعاته

الوكيل الاخباري - عقدت وحدة إدارة النفايات الصلبة في وزارة الإدارة المحلية، اليوم الأحد، الاجتماع المشترك الأول مع المجتمع المحلي، ضمن مشروع "إعادة استخدام النفايات في حوض البحر الأبيض المتوسط"، والممول من الاتحاد الأوروبي .



وقال مدير مشروع اعادة الاستخدام، حمزه الشهاب، خلال الاجتماع إن المشروع يسعى إلى إدخال مفهوم إعادة الاستخدام كأسلوب حياة عصري ونموذجي يحافظ على المقومات الطبيعية ويخدم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا من خلال إعادة استخدام الملابس، والأثاث، والإلكترونيات، بالإضافة إلى تصنيع سماد عضوي من مخلفات زراعية، مبينا خلال استعراضه مراحل المشروع ومحاوره أنه سيبدأ من بلدية دير علا الجديدة.

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