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مشروع لتركيب المزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية في عمان

الخميس، 16-06-2022 12:16 م

مشروع لتركيب المزيد من محطات شحن المركبات الكهربائية في عمان

بببببب


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الخطة الاستراتيجية لأمانة عمّان 2022-2026 عن مشروع لتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء العاصمة عمان، ليتم الاستثمار فيها لخدمة السيارات الحكومية والخاصة. 

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وبيّن المشروع، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه سيتم تخفيض أسعار شحن المركبات خلال أوقات محددة من اليوم، لزيادة الطلب عليها، إلى جانب التشجيع على أعمال إعادة تدوير البطاريات.


وأوضح أن الميزانية المطلوبة للتنفيذ تصل إلى 2 مليون و 500 ألف دينار، وأنه سيتم تنفيذها على مدار السنوات الخمس القادمة.


وأشار إلى أن مواقع محطات الشحن سوف تتركز على المؤسسات الحكومية والمحطات العامة والمساكن الخاصة، من مختلف أرجاء العاصمة. 

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