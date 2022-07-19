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الثلاثاء، 19-07-2022 02:49 م

مشروع للحفاظ على المباني التراثية في معان

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، إن البلدية بدأت بإعداد مشروع لدعم الحفاظ على المباني التراثية في المدينة والتي تعد جزءا مهما من الهوية الثقافية.

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وأضاف صلاح، اليوم الثلاثاء، أن البلدية بدأت بعمل مسح لحصر المباني التراثية القديمة وإعداد قاعدة بيانات بمواصفاتها واحتياجاتها وأوضاعها، وذلك لتحديد إمكانيات تقديم الدعم للإبقاء عليها وترميمها بالتعاون مع مالكيها.


وأشار إلى أن مدينة معان والأحياء القديمة فيها تضم مباني تراثية بأنماط متعددة تعكس البيئة الثقافية للإنسان والمكان في الفترات الماضية، وتشكل ذاكرة مكان زاخرة بالذكريات والأحداث، وتعبر عن طبيعة العلاقات بين الإنسان والبيئة في ذلك الوقت.


وبين أن البلدية تضع نصب عينيها الحفاظ على الهوية الثقافة للمدينة وتحديد ملامحها بشكل علمي من خلال جمع البيانات من الميدان واستقرائها وإعادة صياغة تلك الملامح وبما يسهل تقديم رؤية متكاملة للمجال العام القديم، مؤكدا ضرورة ربط الماضي بالحاضر وتطويره بما يتلاءم مع الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمع المحلي.


ودعا صلاح المواطنين الراغبين بإعادة إحياء المباني القديمة وتطويرها إلى التواصل مع البلدية لبناء شراكات في هذا المجال، مؤكدا حرص البلدية على تطوير الأحياء القديمة وإدماجها في المسارات السياحية القائمة في المحافظة.


وأشار إلى أهمية رفع الوعي بين المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث المادي وكافة المفردات الثقافية الأصيلة، مشيرا الى أن البلدية تقوم حاليا بتوجيه رسائل توعية حول هذا الموضوع.

 




 

 


 

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