الجمعة 02-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة : الوضع الوبائي مستقر

الصحة : إعادة جدولة الجرعة الثانية للقاح فايزر

تراجع الازدحام المروري في قناة السويس

ضبط 165 شخصا لمخالفتهم أوامر الدفاع بإربد

مصدر: الأردن لم يجبر اللاجئة الحريري العودة إلى سوريا

الأرصاد : عدم تأثر المملكة بمنخفض عميق

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم 13.63%

المملكة تسجل 99 وفاة و4774 إصابة جديدة بكورونا اليوم

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة، 02-04-2021 06:44 م

جاءت كلاجئة

مصدر: الأردن لم يجبر اللاجئة الحريري العودة إلى سوريا

ارد
الأعلام الأردنية في أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - أكد مصدر ، إن الأردن لم يجبر اللاجئة السورية حسناء الحريري على العودة القسرية إلى سوريا، لكنه حذر الحريري عدة مرات بشأن "نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".

اضافة اعلان

وأوضح المصدر، إن حسناء الحريري جاءت إلى الأردن كلاجئة "وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن".


"عندما استمرت في هذه النشاطات غير القانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها التوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن، أو عليها البحث عن وجهة أخرى في حال الاستمرار بتلك الممارسات"، وفق المصدر الذي أشار إلى أن السلطات المعنية أعطتها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية.


وبشأن ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي عن إجبارها على العودة إلى سوريا، قال المصدر إنها "ادعاءات باطلة"، مضيفاً أن الأمر ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي.


وتحدث المصدر عن استقبال الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، قائلاً "لن يضيق (الأردن) بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين".


وأكد المصدر أن "الأردن لن يسمح لأحد أن يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين".


وسيستمر الأردن في "تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم، لكنه لن يقبل بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها"، بحسب المصدر الذي قال "على كل من يريد الإقامة في الاردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة 2)

الصحة : الوضع الوبائي مستقر

لف

الصحة : إعادة جدولة الجرعة الثانية للقاح فايزر

تبحث

ضبط 165 شخصا لمخالفتهم أوامر الدفاع بإربد

ك

نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم 13.63%

حخ

202 شخص خالفوا حظر التجول الشامل في عمان

ع

عطلة رسمية لـ3 أيام متتالية بانتظار الأردنيين

أخبار متعلقة
6047978983652

إجمالي وفيات المصابين بالفيروس في الاردن يتجاوز 5 آلاف

12201917121612892191174

عجلون: 120 ألف دينار منحة لإنشاء محطة شحن كهرباء للسيارات

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

32021515547796913843

الحكومة تعلن قرارات هامة نتيجة للوضع الوبائي الراهن

32021893217673126322

الحصيلة اليومية الأعلى بكورونا في الأردن منذ تشرين الثاني

320216171547847786291

%16.05 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين