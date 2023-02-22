مصدر: توقع تصدير 100 ألف رأس مواشي من الأردن للسعودية قبل رمضان

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - توقع مصدر، أن تقرر وزارة الزراعة خلال الأيام القليلة القادمة فتح أسواق الأغنام في محافظات الشمال باستثناء المفرق، بعد مضي أكثر من 14 يوما على إغلاقها بسبب الحمى القلاعية.

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وقال المصدر لـ " الوكيل الإخباري" إنه بعد تحصين أكثر من 90% من المواشي بات قرار فتح الأسواق في محافظات الشمال وشيكاً، باستثناء المناطق القريبة من موقع الإصابة في محافظتي المفرق والزرقاء.



وحول فتح باب التصدير لأسواق الخليج وخاصة السعودية، توقع أن يصدر قرار الاستئناف قبل شهر رمضان المبارك، موضحة أن تصدير المواشي البلدية الأردنية في رمضان هو موسم مهم ورئيسي للمربين.



وأضاف أنه من المتوقع تصدير 100 ألف رأس من الأغنام قبل بداية شهر رمضان إلى السعودية بعد فتح باب التصدير.



يذكر أن الأردن يُصدر سنوياً قرابة الـ 600 ألف رأس من المواشي لأسواق الخليج، ويصل متوسط سعر الرأس من الأغنام لـ 200 دينار.

