الجمعة 23-04-2021
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الجمعة، 23-04-2021 09:56 م

مصدر حكومي : دراسة معمقة لتعديل الحظر الكلي والجزئي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كان وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين قد اكد للوكيل الاخباري ان تفاصيل عطلة عيد الفطر لا تزال قيد الدراسة وتخضع لتطورات الوضع الوبائي .

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جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات لدودين حول قرار مفرح للاردنيين خلال العشر الاواخر في رمضان .

 

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت الحديث وفق مصادر عن قيام رئيس الوزراء خلال الاسبوع القادم باصدار امر دفاع جديد حول الغاء الحظر الكلي اعتبارا من نهاية الشهر الحالي وتعديل ساعات الحظر الجزئي ليلا لتصبح لغاية الساعة 11 ليلا للمنشآت و 12 ليلا للافراد الامر الذي لم يصدر به بيان رسمي حكومي حتى لحظة كتابة الخبر . 

 




 

 


 

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