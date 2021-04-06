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الثلاثاء، 06-04-2021 09:08 ص

الخرابشة : موجة كورونا الحالية اقل انتشارا من الموجة الاولى

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة أن الموجة الثانية لوباء كورونا التي يشهدها الأردن حاليا ليست أشد انتشارا وضراوة من الموجة الأولى التي شهدناها سابقا، ولتبيان الحقيقة المبنية على الدلائل العلمية الوبائية بين الخرابشة عدة امور هامة :

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1. كان متوسط نسبة إيجابية الفحوصات المخبرية خلال الأسابيع منذ بدء الموجة الأولى في 9/26 /2020 وحتى ذروتها التي حدثت خلال الأسبوع (14/11 -11/20 /2020) يساوي 14.2 %، في حين كان متوسط هذه النسبة للفترة الممتدة من بداية الموجة الثانية في 30 /1 وحتى ذروتها المفترضة في الأسبوع (19/ 3 /2021) يساوي 12.5 %.

 

2. سجل خلال الموجة الأولى من بدايتها وحتى ذروتها 166956 إصابة مرضية من بين 1173966 عينة مخبرية تم فحصها في حين سجل في الموجة الثانية من بدايتها وحتى ذروتها 196428 إصابة من بين 1575577 عينة مخبرية تم فحصها. 

 

3. بلغ عدد الوفيات المسجلة منذ بداية الموجة الأولى وحتى ذروتها 2077 وفاة، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة منذ بداية الموجة الثانية وحتى ذروتها 1420 وفاة . 

 

واكد الخرابشة أن الموجة الأولى كانت أوسع انتشارا من حيث نسب الفحوصات الإيجابية (المتوسط كان 14.2 % للموجة الأولى مقارنة مع 12.5 % للموجة الثانية). 

 




 

 


 

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