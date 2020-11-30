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الإثنين، 30-11-2020 11:31 ص

توسعة لتطبيق البرامج الاقتصادية

مصدر حكومي للوكيل : أنباء سارة في طريقها للأردنيين

كمن
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي مطلع ، أن الحكومة ستعلن عن حزم اقتصادية ، للتخفيف من وطأة جائحة كورونا .

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ولفت المصــدر ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تمّ دراسة التبعات الاقتصادية للأزمة على الأردنييــن ، ما حدا بالحكومة ، للعمل على وضع الأكثر ضررّا من الجائحة في أولوياتها .

 

وبيّــن المصدر، أن هنالك أنباء في التوسّع بتطبيق البرامج التي صدرت بموجب أوامر الدفاع السابقة ، ووصف ذلك بـ"الأنباء السارّة".

 

ورجّح أن يتم تعليق تطبيق "تأمين الشيخوخة" على المنشآت الأكثر ضرّرا في الجائحة .

 

"الوكيل الإخباري" وبحسب تصريحات صحافية لرئيس الوزراء ، بشر الخصاونة الأسبوع الماضي ، فإن الإجراءات ستطال تنفيذ برامج من خلال صندوق المعونة الوطنية ،والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ووزارة العمـــل .

 

 

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