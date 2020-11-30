مصدر حكومي للوكيل : أنباء سارة في طريقها للأردنيين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مصدر حكومي مطلع ، أن الحكومة ستعلن عن حزم اقتصادية ، للتخفيف من وطأة جائحة كورونا .
ولفت المصــدر ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تمّ دراسة التبعات الاقتصادية للأزمة على الأردنييــن ، ما حدا بالحكومة ، للعمل على وضع الأكثر ضررّا من الجائحة في أولوياتها .
وبيّــن المصدر، أن هنالك أنباء في التوسّع بتطبيق البرامج التي صدرت بموجب أوامر الدفاع السابقة ، ووصف ذلك بـ"الأنباء السارّة".
ورجّح أن يتم تعليق تطبيق "تأمين الشيخوخة" على المنشآت الأكثر ضرّرا في الجائحة .
"الوكيل الإخباري" وبحسب تصريحات صحافية لرئيس الوزراء ، بشر الخصاونة الأسبوع الماضي ، فإن الإجراءات ستطال تنفيذ برامج من خلال صندوق المعونة الوطنية ،والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، ووزارة العمـــل .
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة