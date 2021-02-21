مصدر حكومي يرجح إصدار قرارات جديدة خلال أيام

الوكيل الإخباري - رجّح مصدر حكومي مطلع ، أن يتم إصدار قرارات جديدة ، خلال أيام ، بعد تقييم الوضع الوبائي الراهن ، في ظلّ ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، خلال الفترة الحالية، ما أثار القلق الحكومي والشعبي .
ولفت المصدر ، أن الحكومة ما زالت تجتمع بشكل دوري ومكثّف ، من أجل الوقوف على الوضع الحالي ، ودراسة التوصيات التي من شأنها منع انتشار الفيروس .
وأوضح ، أن هنالك تشديدا على الإجراءات الوقائية الصحية ، كارتداء الكمامات ومنع التجمّعات ، عملا بأوامر الدفاع ، على الأفراد والمنشآت.
وأشار المصدر ، أن ارتفاع الإصابات، جاء بعد "التخفيف من القيود" ، كإعادة فتح عدد من القطاعات الاقتصادية ، وفتح المدارس أمام طلبة صفوف معيّنة، وإلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة