مصدر حكومي يرجح إصدار قرارات جديدة خلال أيام

الوكيل الإخباري - رجّح مصدر حكومي مطلع ، أن يتم إصدار قرارات جديدة ، خلال أيام ، بعد تقييم الوضع الوبائي الراهن ، في ظلّ ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، خلال الفترة الحالية، ما أثار القلق الحكومي والشعبي .



ولفت المصدر ، أن الحكومة ما زالت تجتمع بشكل دوري ومكثّف ، من أجل الوقوف على الوضع الحالي ، ودراسة التوصيات التي من شأنها منع انتشار الفيروس .

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وأوضح ، أن هنالك تشديدا على الإجراءات الوقائية الصحية ، كارتداء الكمامات ومنع التجمّعات ، عملا بأوامر الدفاع ، على الأفراد والمنشآت.

وأشار المصدر ، أن ارتفاع الإصابات، جاء بعد "التخفيف من القيود" ، كإعادة فتح عدد من القطاعات الاقتصادية ، وفتح المدارس أمام طلبة صفوف معيّنة، وإلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي.

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