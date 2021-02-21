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الأحد، 21-02-2021 10:32 ص

بعد ارتفاع إصابات كورونا

مصدر حكومي يرجح إصدار قرارات جديدة خلال أيام

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29
رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - رجّح مصدر حكومي مطلع ، أن يتم إصدار قرارات جديدة ، خلال أيام ، بعد تقييم الوضع الوبائي الراهن ، في ظلّ ارتفاع إصابات فيروس كورونا في المملكة ، خلال الفترة الحالية، ما أثار القلق الحكومي والشعبي .

ولفت المصدر ، أن الحكومة ما زالت تجتمع بشكل دوري ومكثّف ، من أجل الوقوف على الوضع الحالي ، ودراسة التوصيات التي من شأنها منع انتشار الفيروس .

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وأوضح ، أن هنالك تشديدا على الإجراءات الوقائية الصحية ، كارتداء الكمامات ومنع التجمّعات ، عملا بأوامر الدفاع ، على الأفراد والمنشآت.

 

وأشار المصدر ، أن ارتفاع الإصابات، جاء بعد "التخفيف من القيود" ، كإعادة فتح عدد من القطاعات الاقتصادية ، وفتح المدارس أمام طلبة صفوف معيّنة، وإلغاء الحظر الشامل الجمعة ، وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي.

 

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