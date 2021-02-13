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أهمها الحظر الشامل

تخوف أردني من العودة إلى القرارات الصارمة

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أحد شوارع العاصمة عمان - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يتخوّف الأردنيون من العودة إلى القرارات الحكومية الصارمة ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ، خلال الفترة الحالية ، خاصة بشأن إعادة العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة .

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ويأتي ذلك التخوّف على ضوء التصريحات الصحفية لمسؤولين،وفق رصد "الوكيل الإخباري" لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، والذين أكدوا على ضرورة تقييم الوضع الوبائي الراهن ، من أجل اتخاذ القرار المناسب، تحسّبا من العودة إلى المربع الأول ، وانتشار الوباء.

 

وكان مصدر حكومي ، أشار في وقت سابق إلى أن خلية أزمة كورونا والحكومة ستجتمع اليوم السبت، لغايات بحث التطورات بشأن الوضع الراهن .

 

وأمام المخالفات التي ارتكبها أردنيون أمس الجمعة ، نتيجة للتجمعات ، حيث التنزهات والزيارات ، دون الالتفات إلى أوامر الدفاع، التي تدعو إلى الالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي، فإن هنالك إعادة للنظر لعدد من القرارات، عملا بالمصلحة العامة .

 

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