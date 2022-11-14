مصدر حكومي يوضح حول تسمية المدينة الجديدة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن حول تسمية المدينة الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء مؤخرا. اضافة اعلان





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحكومة أحالت دراسة مشروع المدينة الجديدة على لجنة التنمية الاقتصادية لبحث محاور عديدة بشأنها بما فيها مصادر تمويل المشروع واسم المدينة وغيرها من التفاصيل التي سيتم من خلالها معرفة إذا ما كان يجب المضي فيها أو تأخيرها لبعض الوقت.



ورجح أن تقترح اللجنة تسمية جديدة للمدينة الجديدة لتمييزها لدى كل الأردنيين وهو ما سيتم الإعلان عنه في المرحلة المقبلة.



وأضاف المصدر أنه من المفترض أن ترد اللجنة على الحكومة في غضون شهر، ما يعني جدية الحكومة في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة وخاصة إذا توفر التمويل اللازم للمشروع.



يشار إلى أن المدينة الجديدة ستستوعب الزيادة السكانية وخاصة في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، حيث سيقام داخل حدود العاصمة وعلى أراضٍ مملكة بالكامل لخزينة الدولة.



ويعتبر موقع مشروع المدينة الجديدة جزءا من أراضي البادية الأردنية، ويقع على طريقين دوليين يربطان الأردن مع السعودية والعراق بمساحة إجمالية 277 ألف دونم.



ووفق المؤشرات فإنه سيتم البدء بتنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منه في عام 2025 وتنتهي في 2033، والثانية تنتهي في عام 2050 حيث تصبح قادرة على استيعاب مليون نسمة.

