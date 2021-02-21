الأحد 21-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأحد، 21-02-2021 05:56 م

مصدر رسمي ينفي لـ الوكيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر رسمي لموقع الوكيل الاخباري صدور اية قرارات حكومية بعودة حظر يوم الجمعة الشامل وزيادة عدد ساعات الحظر الجزئي لتكون من الساعة 9.30 مساء.
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وكانت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات في هذا الشأن بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا ، وهو ما نفاه المصدر . 

 يشار ان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة علي العايد، قال في تصريحات صحفية ، امس السبت، إن الأردن أمام مرحلة حساسة تشهد تسارعا في انتشار وباء كورونا قد تضطر الحكومة للعودة إلى الإجراءات المشددة.

 




 

 


 

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