مصدر رسمي ينفي لـ الوكيل اتخاذ قرارات جديدة بعد ارتفاع الاصابات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى مصدر رسمي لموقع الوكيل الاخباري صدور اية قرارات حكومية بعودة حظر يوم الجمعة الشامل وزيادة عدد ساعات الحظر الجزئي لتكون من الساعة 9.30 مساء.وكانت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات في هذا الشأن بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا ، وهو ما نفاه المصدر .يشار ان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة علي العايد، قال في تصريحات صحفية ، امس السبت، إن الأردن أمام مرحلة حساسة تشهد تسارعا في انتشار وباء كورونا قد تضطر الحكومة للعودة إلى الإجراءات المشددة.