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السبت، 06-02-2021 01:35 م

بحسب الوضع الوبائي الراهن

مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الحكومة قد تلجأ لخطوات للخلف

فحص
الدكتور بسام حجاوي


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن زيادة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في المملكة يحتم إعادة تقييم الإجراءات المُتّبعة  .

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وبين حجاوي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة قد تتخذ خطوات للخلف  أو للأمام ، بحسب الوضع الوبائي الراهن ، وزاد " هنالك دول عادت لفرض الحظر الشامل لسوء الوضع الوبائي وارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، ما حدا بها العودة إلى الإغلاقات ".

 

وأوضح أن هنالك محدّدات يتم دراستها ، من أجل تقييم الوضع الوبائي واتخاذ قرارات مناسبة ، وهي نسبة إشغال الأسرّة لمصابي كورونا ، وعدد الإصابات والوفيات بالفيروس ، ونسبة الفحوصات الإيجابية.

 

وحذّر حجاوي الأردنيين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، تحسّبا من قرارات حكومية قادمة، ومنع انتشار الفيروس  .

 

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