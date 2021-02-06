مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الحكومة قد تلجأ لخطوات للخلف

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن زيادة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في المملكة يحتم إعادة تقييم الإجراءات المُتّبعة .
وبين حجاوي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة قد تتخذ خطوات للخلف أو للأمام ، بحسب الوضع الوبائي الراهن ، وزاد " هنالك دول عادت لفرض الحظر الشامل لسوء الوضع الوبائي وارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، ما حدا بها العودة إلى الإغلاقات ".
وأوضح أن هنالك محدّدات يتم دراستها ، من أجل تقييم الوضع الوبائي واتخاذ قرارات مناسبة ، وهي نسبة إشغال الأسرّة لمصابي كورونا ، وعدد الإصابات والوفيات بالفيروس ، ونسبة الفحوصات الإيجابية.
وحذّر حجاوي الأردنيين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، تحسّبا من قرارات حكومية قادمة، ومنع انتشار الفيروس .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة