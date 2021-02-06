مكافحة الأوبئة لـ الوكيل : الحكومة قد تلجأ لخطوات للخلف

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد عضـــو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي، أن زيادة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا في المملكة يحتم إعادة تقييم الإجراءات المُتّبعة .

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وبين حجاوي ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة قد تتخذ خطوات للخلف أو للأمام ، بحسب الوضع الوبائي الراهن ، وزاد " هنالك دول عادت لفرض الحظر الشامل لسوء الوضع الوبائي وارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس ، ما حدا بها العودة إلى الإغلاقات ".

وأوضح أن هنالك محدّدات يتم دراستها ، من أجل تقييم الوضع الوبائي واتخاذ قرارات مناسبة ، وهي نسبة إشغال الأسرّة لمصابي كورونا ، وعدد الإصابات والوفيات بالفيروس ، ونسبة الفحوصات الإيجابية.

وحذّر حجاوي الأردنيين من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، تحسّبا من قرارات حكومية قادمة، ومنع انتشار الفيروس .

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