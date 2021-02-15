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عبيدات يوضح بشأن القرارات المستقبلية بعد ارتفاع الاصابات

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الإثنين، 15-02-2021 05:23 م

عبيدات يوضح بشأن القرارات المستقبلية بعد ارتفاع الاصابات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة نذير عبيدات، الاثنين  أن صحة المواطن مهمة ولن يكون هناك استعجال في اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
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وبحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع آخر مستجدات الوضع الوبائي في الأردن، مع وزير الصحة وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة.

وذكر عبيدات أن الحكومة التزمت خلال الفترة الماضية بتقليل ساعات الحظر الليلي، وعودة الانفتاح التدريجي لبعض القطاعات وعودة طلبة المدارس في الصفوف الأولى والثاني الثانوي (التوجيهي) ورياض الأطفال إلى الدراسة الوجاهية.

وسيجري التعاقد لشراء مليوني جرعة من اللقاحات، وكذلك التعاقد مع عدد من الشركات لتوفيرها، مضيفا أن هناك منافسة شديدة على شراء المطاعيم، وفق عبيدات.

وتحدث عبيدات عن اجتماع يُعقد الثلاثاء مع وحدة الاستثمار الروسية، يضم السفير الأردني لدى روسيا عبر تطبيق "زووم"، لشراء مطعوم سبوتنيك في.

 




 

 


 

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