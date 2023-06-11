مصدر: صرف رواتب حزيران في موعدها دون تقديم

الوكيل الإخباري - قال مصدر رسمي مطلع إن رواتب حزيران الحالي سوف تُصرف في موعدها المعتاد، ولن يتم تقديم موعد الصرف بسبب عيد الاضحى الذي من المتوقع ان يصادف يوم 28 حزيران الحالي.

اضافة اعلان



وبيّن المصدر لـ " الوكيل الإخباري" أنه لن يتم تقديم موعد تحويل الرواتب إلى البنوك بسبب عيد الاضحى المبارك، مضيفاً أنه سيكون لدى المواطنين متسعاً من الوقت لشراء حاجيات العيد، حيث جرت العادة ان يتم صرف رواتب القطاع العام بين 24 و 25 من كل شهر.



ووفقا للحسابات الفلكية سيكون عيد الاضحى المبارك هذا العام في 28 من حزيران الحالي، ويوم عرفة في 27 .