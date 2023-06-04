الضمان الاجتماعي يوضح حول رواتب المتقاعدين

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنس القضاة، الأحد، إن إجمالي رواتب المتقاعدين وحصصهم الشهرية بلغت أكثر من 135 مليون دينار شهريا.



وأضاف في تصريحات صحفية أن رواتب التقاعد المبكر بلغت 74 مليون دينار من الـ135 مليون دينار من إجمالي رواتب المتقاعدين.



وبين أن عدد رواتب التقاعد المبكر بالفترة من 1 كانون الثاني 2023 حتى 30 نيسان الماضي بلغ نحو 3893 متقاعد، ليصل العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر نحو 151596 متقاعد.

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