الإثنين 13-03-2023
الوكيل الاخباري

الارصاد تٌحذر المواطنين : ابتعدوا عن هذه المناطق غداً الثلاثاء - فيديو

البلقاء التطبيقية تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج "أنا أشارك"

جامعة مؤتة تحتفل بيوم الشجرة

400 ألف أردني فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

وفاة و3 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

وفاة شخص إثر سقوطه داخل بئر ماء بعمان

مصدر مسؤول ينفي إلغاء الإعفاءات الطبية

توضيح حول دوام المدارس في رمضان

العمل: بلاغ تحديد ساعات العمل في شهر رمضان لا يشمل القطاع الخاص

الأمانة تعلن طوارئ متوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

الإثنين، 13-03-2023 08:10 م

مصدر مسؤول ينفي إلغاء الإعفاءات الطبية

wwwww


الوكيل الاخباري - نفى مصدر مسؤول إلغاء الإعفاءات الطبية الممنوحة للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي والخدمات الطبية الملكية، مؤكدا استمرارية تقديمها من خلال الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن آلية العمل بالإعفاءات الطبية، ستبقى كما هو معمول به من ناحية الشروط، وستقدم لمن لا يمتلكون أي تأمين صحي من وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية.

وأضاف المصدر أن الجهة التي ستصدر الإعفاءات الطبية من خلالها هو الديوان الملكي الهاشمي كما كان معمول به سابقا، وليس من خلال الحكومة، مشيرا إلى استمرارية منح الإعفاءات كما هو متفق عليه من خلال النواب، وعبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي ستقوم بدورها برفعها إلى الديوان الملكي الهاشمي ومن ثم إعادتها للنواب.

وأشار إلى أن الإعفاءات الطبية ستُمنح للمواطنين ممن تتراوح أعمارهم بين 6 و 60 سنة ممن هم غير مشمولين بمظلة التأمين والخدمات الطبية الملكية، علما بأن من هم أقل من 6 سنوات وأكثر من 60 سنة مشمولون بالتأمين الصحي تلقائيا.

وفيما يتعلق بمرضى السرطان أكد المصدر الاستمرارية في منح الإعفاءات الطبية لهم دون أي تغيير على الآلية المتبعة بذلك.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320239105520687695586

البلقاء التطبيقية تحتفل بتخريج المشاركين في برنامج "أنا أشارك"

320239211057487774286

جامعة مؤتة تحتفل بيوم الشجرة

w

400 ألف أردني فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق سند الحكومي

سيارة-اسعاف-للدفاع-المدني-أرشيفية

وفاة و3 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

الدفاع المدني 4

وفاة شخص إثر سقوطه داخل بئر ماء بعمان

العمل

العمل: بلاغ تحديد ساعات العمل في شهر رمضان لا يشمل القطاع الخاص

أخبار متعلقة
2202321121344717814503

الخدمات الطبية الملكية : إدخال أحدث أنواع أجهزة الفحص والضبط للأجهزة الطبية

وزارة الخارجية

الخارجية تطلق خدمة تجديد جواز السفر إلكترونيا للأردنيين في الباكستان وقبرص

120232214221953670634

الأحوال المدنية: اصدار وتجديد جوازات السفر للمقيمين باسلام أباد ونيقوسيا إلكترونيا