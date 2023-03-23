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الخميس، 23-03-2023 07:38 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 647 ألف مسافر الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة المطار الدولي أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 647,563 مسافرًا خلال شباط الماضي، بارتفاع نسبته 73.7% مقارنةً بعام 2022.اضافة اعلان


وفيما يتعلق بحركة الطائرات، شهد المطار 5,403 حركات، مُسجلًا بذلك نموًا بنسبة 35.8%، في حين بلغت حركة الشحن الجوي 4,478 طنًا، مُسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 5.3% مقارنةً بإحصائيات 2022.

الرئيس التنفيذي لـمجموعة المطار الدولي، نيكولا كلود قال: "يسعدنا أن تشهد حركة المسافرين في المطار تعافيًا. هذه الأرقام هي خير دليل على عملنا المشترك إلى جانب شركائنا في جذب شركات طيران جديدة وفتح مسارات جوية جديدة إلى وجهات إقليمية ودولية خلال العام الماضي، إلى جانب جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية المكثفة للترويج للمملكة في الأسواق العالمية الرئيسية.

ومن خلال العمل معًا بشكل وثيق، نواصل تشكيل مطار متصل بشكل أفضل وتعزيز تجربة مسافرينا عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

 




 

 


 

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