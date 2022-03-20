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الأحد، 20-03-2022 11:59 ص

مطالبات باعتماد يوم الانتخابات عطلة لعمال القطاع الخاص لتعزيز المشاركة فيها

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الوكيل الإخباري - طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، بإصدار بلاغ حكومي يلزم القطاع الخاص بأن يكون يوم الثلاثاء 22/3/2022، عطلة رسمية تسري على جميع المنشآت الاقتصادية، وذلك لإعطاء العمال فرصة لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، مؤكدا أن ذلك يسهم بنجاح العملية الديمقراطية ويعزز المشاركة الفاعلة فيها سيما من شريحة الشباب. 

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وأوضح أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، أن من حق العاملين في شتى المنشآت والقطاعات الاقتصادية، بأن يكون يوم الانتخابات عطلة رسمية لهم، أسوة بالعاملين في القطاع العام، من أجل ممارسة دورهم باختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات والمجالس البلدية عملا بالاستحقاق الدستوري. 


وأضاف أبو مرجوب، أن النقابة تلقت العديد من شكاوى العمال بخصوص هذا الشأن، سيما ممن يعملون في مناطق جغرافية بعيدة عن مراكز اقتراعهم؛ ويرغبون بالمشاركة في العرس الديمقراطي وممارسة حقهم الإنتخابي في يوم الاقتراع. 


" عدم اعتماد يوم الانتخابات عطلة رسمية للعاملين في القطاع الخاص، يؤثر بشكل كبير على نسب المشاركة ويحد من الإقبال على العملية الانتخابية، الأمر الذي يجعل مجالس المحافظات والبلدية أقل تمثيلا ولا يسهم بنجاح العملية الديمقراطية" بحسب أبو مرجوب، الذي أشار إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص بكافة المنشآت الاقتصادية يقدر بنحو مليون عامل.  


وبيّن، أن أصحاب عمل في قطاعات عمالية واسعة يفرضون قيودا على مغادرة العمال من أجل المشاركة بالانتخابات، لافتا إلى أن "هذا ما نلمسه كمنظمات عمالية في كافة المواسم الانتخابية"


 




 

 


 

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