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السبت، 12-03-2022 10:55 ص

العمل: حملة تفتيش على منشآت القطاع الخاص للتأكد من دفع الحد الأدنى للأجور

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الوكيل الإخباري - نفذت وزارة العمل حملة تفتيشية شاملة على كافة القطاعات في المملكة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور. 

وأعلنت وزارة العمل أنها أطلقت حملة تفتيشية شاملة منذ مطلع الشهر الجاري على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظة المملكة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

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وأكدت الوزارة أنه في حال عدم التزام المنشأة بدفع فرق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها سيتم تحرير مخالفات بعدد كافة العاملين لديها.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش في الوزارة ينفذون حملة تفتيشية موازية أخرى تتعلق بالتفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل.



 




 

 


 

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