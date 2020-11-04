مطالبة بوقف العمل بحظر التجول بالاردن

الوكيل الاخباري -

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ناقش وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مساء أمس، أبرز ملفات القطاع التجاري والتحديات التي تواجهه في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.وبحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم الاربعاء، ناقش أعضاء المجلس مخاطر الاستمرار بالحظر الشامل أيام الجمع وزيادة ساعات الحظر اليومي وانعكاسها سلبا على قدرة القطاع التجاري، مطالبين بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6، ومراجعة العديد من القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة والمهن المقيدة للتسهيل على القطاع الخاص وتطوير مخرجات مؤسسة التدريب المهني.