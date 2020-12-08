مطالب بإنشاء مستشفى حكومي في العقبة

الوكيل الإخباري - التقى نواب محافظة العقبة مدير صحة العقبة الدكتور صائب الحياصات وبحضور الدكتور عمر الهنداوي والدكتور سائد النصيرات، لمناقشة اهم الأمور الطبية والإدارية والكوادر الطبية المؤهلة وآلية الموائمة ما بين التطور الطبي والتوغل الوبائي في العقبة.



وخلص الاجتماع إلى ضرورة وجود مستشفى ميداني في العقبة ووضع خطط مستقبلية عن كيفية استغلال المستشفى الميداني في الحالات الاستثنائية والطارئة بالإضافة إلى تقديم ملخص يوضح الهيكل الاداري وجداول التشكيلات التي صممت لتشغيل المستشفى الميداني من اجل توفير الكوادر الطبية والعلاجية والإدارية.

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كما تم الاتفاق على الحاجة الملحة لمدينة العقبة لإنشاء المستشفى الحكومي في ظل وجود قطعة أرض مخصصة لهذه الغاية.



وشدد النواب على أهمية أن تكون جميع التعيينات من أبناء المحافظة منسبين بضرورة إصدار كتاب لمخاطبة وزير الصحة وإعلامه عن محضر الاجتماع والتأكيد على أهمية اشغال المستشفى والمديريات الصحية من مخزون كوادر محافظة العقبة والاستفادة من مؤهلاتهم داخل مدينتهم وعدم تجيير طاقاتهم لمحافظات اخرى مما قد يترتب عليهم عدة مشاق.



