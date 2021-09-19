مطالب باستمرار التعليم عن بُعد في الجامعات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - طالب عدد من طلبة الجامعات في المملكة الاستمرار بالتعليم عن بُعد خوفا من فيروس كورونا و لسهولة عملية التعليم الإلكتروني عليهم .
وأطلقوا الطلبة بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم #نعم_للتعليم_عن_بعد عبر منصة تويتر .
وجاء ذلك بعد تأكيد وزارة التعليم العالي على عودة التعليم الوجاهي في كافة جامعات المملكة.
ومن جهة أخرى عبر الطلبة عن مدى رغبتهم في عودة التعليم الوجاهي في داخل الحرم الجامعي مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل.
August 29, 2021
😂😂😂😂😂😂 2003 جايين يشوفوك طيب انت سنفور؟ 🤣🤣#صحتي_امانة#نعم_للتعليم_عن_بعد#الأول_online https://t.co/zg0d3PadtJ— Sammar Ahmad (@SamarAhmad999) August 29, 2021
الهنود متوترين أكثر منّا ، بستنوا القرار 😂#صحتي_امانة#الأول_online#نعم_للتعليم_عن_بعد 😂— حماده - 𓂆🇵🇸 Hamada (@BeshawyA) August 28, 2021
#الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر#صحتي_امانة#الأول_online#نعم_للتعليم_عن_بعد— Qusai Banihani (@QusaiBanihani5) August 31, 2021
بسم الله نبدأ#الأول_online#صحتي_امانة— Fadwa Nasser (@FadwaNasser6) August 28, 2021
#صحتي_امانة#الأول_online#نعم_للتعليم_عن_بعد— ۛ ּحۡــمۭــژۃ ۛ ּمۭــحۡــٰا̍ڣــڟــہ🔥🇯🇴 (@HamzaMahafzah) August 28, 2021
يا رب اونلاين 😂🤍
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