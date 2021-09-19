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الأحد، 19-09-2021 02:40 م

مطالب باستمرار التعليم عن بُعد في الجامعات

جامعة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - طالب عدد من طلبة الجامعات في المملكة الاستمرار بالتعليم عن بُعد خوفا من فيروس كورونا و لسهولة عملية التعليم الإلكتروني عليهم .

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وأطلقوا الطلبة بحسب رصد " الوكيل الإخباري" وسم #نعم_للتعليم_عن_بعد عبر منصة تويتر .


وجاء ذلك بعد تأكيد وزارة التعليم العالي على عودة التعليم الوجاهي في كافة جامعات المملكة.


ومن جهة أخرى عبر الطلبة عن مدى رغبتهم في عودة التعليم الوجاهي في داخل الحرم الجامعي مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام المقبل.

 

 

 

 

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