الأحد 04-06-2023
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الأحد، 04-06-2023 12:50 م

معدل السير: السجن لـ 3 أشهر والغرامة بـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفات

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الوكيل الإخباري - بينت مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 أنه سيتم إنزال عقوبات السجن والغرامة المالية بحق مرتكبي 5 أنواع من مخالفات السير.اضافة اعلان


وأظهرت المسودة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.

2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.

3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.

5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.

 




 

 


 

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