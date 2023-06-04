معدل السير: السجن لـ 3 أشهر والغرامة بـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفات

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

بينت مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 أنه سيتم إنزال عقوبات السجن والغرامة المالية بحق مرتكبي 5 أنواع من مخالفات السير.وأظهرت المسودة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.