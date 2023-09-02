السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

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السبت، 02-09-2023 01:55 م

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

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الوكيل الإخباري - حذرت مديرية الأمن العام من الفرار من مكان الحادث باعتبارها جريمة خطيرة، وسلوك غير أخلاقي في التنكر للواجب، والهروب من المسؤولية تجاه المتضررين.

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واعتبرت المديرية في تنويه لها أن الفرار من مكان الحادث محاولة واضحة لخداع الجهات الأمنية والقضائية. 


ودعت السائقين إلى التذكر دائماً أن الالتزام بالمسؤولية القانونية يجسد مدى حرصهم على سلامة الآخرين، وعلى التقيد بالقوانين.

 

وبيّنت أن عقوبة الفرار من مكان الحادث وفق قانون السير المعدل هي الحبس لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على الشهر أو بالغرامة المالية التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرارها.

 

 




 

 


 

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