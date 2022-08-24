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الأربعاء، 24-08-2022 01:17 م

معرض عمان الدولي للكتاب ينطلق تحت رعاية ملكية في الأول من أيلول

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الوكيل الاخباري- تنطلق تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2022 الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان في المركز الأردني للمعارض الدولية.

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ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى العاشر من أيلول/سبتمبر، نحو 400 دار نشر محلية وعربية ودولية من 22 دولة، يصاحب ذلك برنامج ثقافي منوع يشتمل على ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية وقصصية، ونشاطات ترفيهية، وقراءات قصصية للأطفال واليافعين، إضافة إلى برنامج ثقافي خاص بضيف شرف المعرض لهذا العام دولة الكويت الشقيقة.

 

كما يحتفي المعرض هذا العام بالأديب والكاتب وليد سيف الذي تم اختياره كشخصية المعرض الثقافية لما قدمه من أعمال أدبية ودرامية متميزة.


وحافظت لجان المعرض بدورته 21 هذا العام – كما في الدورات السابقة- على شعار "القدس عاصمة فلسطين" ليكون حاضرا لهذه الدورة، لما تمثله القدس في وجدان الأمة العربية، ولتأكيد عروبتها وهويتها التي تستقر في قلوب وعقول العرب وأحرار العالم، وانسجاما مع موقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا، وتأكيداً للوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية.

 

 


 




 

 


 

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