الثلاثاء 26-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

المياه: نحفر آبارا عميقة في حسبان

الطيران التركي يقصف في دهوك العراقية

التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين - أسماء

الثلاثاء، 26-07-2022 05:41 م

الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

1


الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رؤساء الجامعات الرسمية واكد ضرورة العمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام الشباب في المشاركة بالحياة السياسية.

وأكد جلالته ضرورة إنجاز نظام تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل جديد قادر على الاستفادة من الفرص ضمن اختصاصات يتطلبها سوق العمل.

من جانبه شدد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أهمية تعزيز ثقافة الحوار لدى الطلبة وتكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202127191620466542397

بحث التعاون الاستثماري بين الأردن وبريطانيا

720222520556151180315

نظام لتنظيم علاقة الطلبة والإدارات الجامعية خلال أسبوع

1

ولي العهد: أهمية تكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري

72022617013691092670

رئيس هيئة الأركان يزور عدداً من الوحدات العسكرية الجنوبية

www

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة القضاة

وزارة الصحة

ورشة علمية حول مرض التصلب اللويحي

أخبار متعلقة
720221716442770729051

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

444

العيسوي يحاضر حول رؤية ورسالة وأهداف المبادرات الملكية

720221501446234217990

جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك مبتسم

الملك يشارك في قمة جدة للأمن والتنمية اليوم

w

88 ألف مسافر عبروا جسر الملك حسين خلال العيد

5

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى مع الرئيس الفلسطيني