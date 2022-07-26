الملك: ضرورة إنجاز تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رؤساء الجامعات الرسمية واكد ضرورة العمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أية حواجز أمام الشباب في المشاركة بالحياة السياسية.



وأكد جلالته ضرورة إنجاز نظام تنظيم الأنشطة الحزبية بالجامعات، مشيرا إلى أهمية إعداد جيل جديد قادر على الاستفادة من الفرص ضمن اختصاصات يتطلبها سوق العمل.



من جانبه شدد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على أهمية تعزيز ثقافة الحوار لدى الطلبة وتكريس العمل السياسي المبني على التنوع الفكري.

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