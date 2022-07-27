الخصاونة يفتتح الدورة السادسة والثلاثين من مهرجان جرش للثقافة والفنون

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السادسة والثلاثين في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية.



وأوقد رئيس الوزراء شعلة المهرجان إيذانا بانطلاق فعالياته التي تستمر حتى 6 من الشهر المقبل.

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وحضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء وأمين عمان، ومحافظ جرش ورئيس بلديتها، وأعيان ونواب المحافظة، ومدير مهرجان جرش، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في الأردن، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية، كرم جبر، وعدد من الضيوف العرب المهتمين.