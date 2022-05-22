معرض للغات الأجنبية في جامعة اليرموك

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الآداب في جامعة اليرموك، اليوم الأحد، أسبوعا للغات التركية، والفرنسية، والألمانية، والصينية والاسبانية، حيث جرى تخصيص يوم لكل لغة للحديث عنها وعقد الأنشطة والفعاليات الثقافية المتعلقة بها.



وضمن فعاليات يوم اللغة التركية، نظم قسم اللغات السامية والشرقية في كلية الآداب، معرضا فنيا بالتعاون مع السفارة التركية في عمان ومعهد يونس إمره التركي في عمان، تضمن معرضا للفنانة التركية عايشة نور، وصورا للأردن في الأرشيف العثماني.

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